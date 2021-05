Arriva il Giro: il Trentino si tinge di rosa e Bernal sogna il successo finale

Il Trentino si tinge di rosa con l’arrivo del Giro d’Italia che mercoledì 26 maggio vive una tappa tutta “trentina” con partenza da Canazei e arrivo a Sega di Ala

Trento – Mercoledì 26 maggio la 17esima tappa: percorso tutto in Trentino, da Canazei fino al traguardo in salita a Sega di Ala. Arrivo che viene considerato decisivo per la vittoria della corsa rosa. Il giorno dopo l’abbraccio di Rovereto alla corsa rosa, con la partenza da Corso Bettini.

Mercoledì 26 maggio

La tappa con partenza da Canazei a mezzogiorno, percorrerà le valli di Fiemme e Fassa con passaggio a Cavalese pochi minuti prima delle 13. Poi da Molina di Fiemme e Casatta verso l’altopiano di Piné (passaggio a Baselga fra le 13.42 e le 13.52).

Quindi da Civezzano lungo la strada dei forti e la discesa su Trento da Cognola, passaggio in via Venezia pochi minuti dopo le 14. Quindi da via Fratelli Fontana in via Sanseverino e poi a Ravina lungo la provinciale destra Adige. Passaggio a Mori poco prima delle ore 15. Dopo Avio la prima asperità della giornata: la salita del Passo San Valentino passaggio in vetta previsto fra le 15.53 e le 16.21. La carovana poi passerà ad Ala per affrontare il tratto decisivo della tappa (e forse del Giro) fino a Sega di Ala. Arrivo fra le 16.57 e le 17.35.

Giovedì 27 maggio

Il giorno dopo, giovedì 27, la tappa Rovereto – Stradella. Una vera e propria passerella nella città della Quercia. Partenza alle 11.35 in corso Bettini, proprio davanti al Mart; poi i concorrenti proseguiranno lungo corso Rosmini, via Fontana, borgo Santa Caterina, via Dante, via Prima Armata, via Benacense da dove si immetteranno sulla statale verso Ala. Il vero e proprio start alla gara sarà dato alle 11.45 all’altezza della rotatoria del Rovercenter.