Arriva il grande caldo in tutta Italia

Fine settimana all’insegna di temperature altissime con picchi fino a 40 gradi nel sud della penisola

NordEst (Adnkronus) – L’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità nel Nord Italia lascerà la porta spalancata ad un grande miglioramento dal punto di vista del clima. Si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di alta pressione, che da venerdì si muoverà dalle coste del Nord Africa fino ad abbracciare tutto il nostro Paese.

E’ Scipione, l’anticiclone che la redazione di www.iLMeteo.it ha così nominato proprio per identificare la sua origine, ricordando la figura di Scipione l’africano.

Prepariamoci dunque a vivere un weekend caratterizzato da un sabato ed una domenica all’insegna del sole e di un boom di caldo.

Sabato il sole splenderà generoso praticamente su tutto il nostro Paese. Nubi presenti solo a ridosso dei rilievi alpini: non è da escludersi qualche acquazzone sul comparto alpino della valle d’Aosta, sull’alto Piemonte e i confini alpini lombardi. Ma a fare notizia sarà sicuramente il caldo, soprattutto al Sud e sulle due isole maggiori dove i termometri toccheranno punte intorno ai 40-41 gradi nelle zone interne della Sicilia. Il clima risulterà molto caldo anche sul resto del Sud, specie in Puglia. Qualche grado in meno al Centro Nord, ma sempre in un contesto molto caldo e soleggiato. Un po’ di afa si farà sentire anche all’interno delle grandi metropoli, in particolare quelle della Pianura padano-veneta.

Domenica i cambiamenti saranno davvero pochi, anche se sui rilievi alpini continueremo ad avere qualche nuvoletta di passaggio e qualche temporale, in particolare sui rilievi del Triveneto. Nel pomeriggio locali addensamenti coinvolgeranno anche l’Appennino centrale, essenzialmente quello abruzzese: anche qui non ci sarà da escludere qualche acquazzone. Per il resto, tanto sole e soprattutto tanto caldo, in particolare sulle regioni settentrionali. Al Centro Sud invece, le temperature saranno in lieve flessione in quanto Scipione comincerà ad attenuarsi.

Dalla prossima settimana l’anticiclone africano Scipione verrà sostituito da quello delle Azzorre, il tempo quindi sarà prevalentemente soleggiato su coste e pianure, ma su Alpi, Prealpi e Appennino centro-meridionale si svilupperanno temporali localmente forti nelle ore pomeridiane. Caldo meno intenso, le temperature continueranno a rimanere sempre sopra la media del periodo di circa 5-6°C.

