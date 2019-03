Arriva anche a Feltre la Mostra: “Giotto. La Cappella degli Scrovegni”, allestita dal 9 marzo al 14 aprile presso l’Istituto canossiano (DATE EVENTI)

Fra il 1303 e il 1305 Giotto, su commissione di Enrico Scrovegni, affrescò una cappella concepita per accogliere lui stesso e i suoi discendenti dopo la morte. Questa piccola chiesa romanico-gotica, dedicata a Santa Maria della Carità, è considerata un capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo e una delle massime espressioni dell’arte occidentale. Il ciclo pittorico della cappella è centrato sull’avvenimento di Dio che si fa uomo per aprire all’uomo la strada verso il suo personale destino di gloria. Sulle pareti della navata sono sviluppati tre temi principali, ciascuno in dodici episodi: la vita di Gioacchino e Anna, e la vita di Maria fino all’Annunciazione; l’infanzia di Gesù e la sua vita pubblica; la sua passione, morte e risurrezione, fino alla Pentecoste. Infine lo zoccolo con le personificazioni delle sette virtù e dei sette opposti vizi che conducono rispettivamente al Paradiso e all’Inferno del grande Giudizio Universale dipinto sulla controfacciata.

Allestimento a Venezia, Scuola di San Rocco

foto: Alessandro Boscolo Agostini Allestimento a Venezia, Scuola di San Rocco