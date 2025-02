Arrestato uno stagionale in val di Fassa: accusato di spaccio

Operazione dei Carabinieri in un locale notturno della zona. Sequestrate dosi di cocaina e hashish

Val di Fassa (Trento) – L’incursione dei I Carabinieri della compagnia di Cavalese l’altra notte in un locale dell’alta valle di Fassa ha portato al sequestro di una “importante somma di denaro”, di 70 grammi di cocaina nascosti in un guanto da sci, di 55 grammi di hashish e anche di un bilancino elettronico fissato all’interno della pulsantiera del gabinetto.

L’operazione ha anche condotto all’arresto del presunto spacciatore, un 25enne italiano con un’occupazione stagionale, alla denuncia a piede libero di una seconda persona e alla segnalazione di una terza al Commissariato del Governo come assuntore. Il blitz è nato in seguito a quella che una nota definisce come una “incisiva azione di monitoraggio all’interno dei locali notturni della val di Fassa” ed è servita a “neutralizzare un importante canale di approvvigionamento di sostanza stupefacente che serviva numerosi giovani clienti della movida”.

Mescolati tra la clientela e nelle piste da ballo, i militari hanno seguito dal vivo la cessioni della droga, ma non si sono limitati a sequestrare le dosi di stupefacente e hanno deciso di perquisire l’alloggio del ragazzo, che occupa una stanza nella dependance di un albergo del centro Fassa. Ben nascosta, i Carabinieri rinvenivano cocaina, hashish, bilancino e denaro, ritenuto provento delle attività illecite. Secondo i Carabinieri, il giovane, “sulla scorta del rinvenimento di un così cospicuo quantitativo droga”, hanno ipotizzato “un coinvolgimento in attività di spaccio per nulla occasionale”: di qui l’arresto in flagranza di reato.