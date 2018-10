Arrestato per minacce a etiope

Connect on Linked in

Indagini in Trentino dopo la denuncia di Agitu Idea Gudeta

Trento – Per un anno aveva ricevuto insulti razzisti, intimidazioni, minacce verbali, e – come aveva denunciato lei stessa ai carabinieri – anche fisiche. Ora la vicenda che vede coinvolta Agitu Idea Gudeta, l’ex rifugiata etiope di 40 anni che ha scelto di allevare capre in valle dei Mòcheni, in Trentino, potrebbe essere giunta ad una conclusione.

O quantomeno ad un passaggio importante, dal momento che i carabinieri di Sant’Orsola Terme, dopo mesi di indagini, sono risaliti al presunto responsabile. Si tratta di un 53enne italiano, che è stato arrestato per il reato di stalking aggravato da finalità di discriminazione razziale.

