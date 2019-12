Arrestati topi appartamento ‘pendolari’

Accusati di una lunga serie di furti in Alto Adige

Bolzano – I carabinieri hanno arrestato due albanesi, di 26 e 27 anni, accusati di una lunga serie di furti e tentati furti in appartamenti, avvenuti nelle scorse settimane in Alto Adige. I due sono stati individuati in un alloggio a Verona, mentre stavano per lasciare il territorio nazionale per far rientro in Albania.

Come pendolari, quasi ogni giorno, partivano da Verona per giungere in Alto Adige, dove in maniera sistematica iniziavano a colpire in serie appartamenti ed abitazioni scavalcando balconi, salendo su grondaie e tubi, raggiungendo e forzando finestre lasciate magari aperte.

Sono complessivamente 19 furti realizzati e 14 furti tentati nelle zone di Bolzano, Laives, Bronzolo, Ora, Caldaro, Appiano, Lana e Merano. Durante la perquisizione, svolta insieme ai carabinieri di Verona, sono state sequestrate decine di oggetti – orologi, monili, vestiti, tablet, arnesi da scasso – e migliaia di euro in ben sei valute differenti.