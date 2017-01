Arrampicata su ghiaccio, cade e si ferisce

A 2.300 metri nel gruppo Sass de Putia, nelle Dolomiti

Bolzano - Durante un’arrampicata su una cascata di ghiaccio nel gruppo del Sass de Putia, nelle Dolomiti, in Alto Adige, un escursionista è precipitato per cinque metri riportando ferite giudicate non gravi.

L’uomo, 29 anni di Appiano, è stato recuperato dal soccorso alpino ed è stato trasportato con l’elicottero dell’Aiut Alpin all’ospedale di Bolzano. L’allarme era stato lanciato dai compagni di cordata. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a 2.300 metri di quota.