Aria Trentino, in settembre basso indice di inquinamento

Appa, solo in luglio alcuni episodi di smog fotochimico

Trento – Nel mese di settembre, in Trentino, i dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell’aria hanno evidenziato un basso indice d’inquinamento. Per tutti gli inquinanti monitorati e in tutte le stazioni di misura sono state rilevate concentrazioni contenute e al di sotto dei limiti normativi previsti, informa l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (Appa).

Con settembre termina il periodo di attenzione relativo all’inquinante ozono. Durante questo periodo l’Appa ha effettuato una rendicontazione mensile dei superamenti delle soglie di informazione. Nel corso dell’estate 2018, in particolare in luglio, si sono verificati alcuni episodi di smog fotochimico, da mettere in relazione soprattutto con periodi prolungati di bel tempo ed alte temperature. Sono stati registrati alcuni superamenti della soglia di informazione nella stazione di fondovalle di Riva del Garda e nella stazione di montagna di Monte Gaza. In nessuna occasione è stata superata la soglia di allarme.

Ospedale di Trento, si riparte – Il Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia autonoma di Trento ha firmato la determinazione che riavvia l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale del Trentino. Ciò in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Incidente a Trento, scooter contro auto – Incidente mercoledì mattina in via della Cervara a Trento. Poco prima delle 10.30 all’altezza della chiesa dei Cappuccini si sono scontrate un’auto ed un motorino. Il conducente del motorino stava salendo da port’Aquila, quando un’auto che scendeva, avrebbe svoltato verso via delle Laste, centrandolo. L’uomo è stato sbalzato a terra ed è stato subito soccorso dai sanitari intervenuti sul posto assieme alle forze dell’ordine.

Tentativo di furto presso uno sportello bancomat della filiale della Cassa di risparmio a Vandoies – Ignoti hanno tentato di far saltare il bancomat verosimilmente utilizzando del gas. L’esplosione ha causato ingenti danni alla struttura, soprattutto alle vetrate e ad alcune pareti del locale. Nessuno è rimasto ferito. I malviventi non sono riusciti ad impossessarsi del denaro.

Gli autori del tentato furto si sarebbero allontanati a piedi per poi far perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Bressanone. Sono intervenuti anche gli artificieri del comando provinciale di Bolzano, unitamente alla squadra investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del capoluogo che sta conducendo le indagini. Pochi giorni fa un analogo episodio si era verificato allo sportello Bancomat della Cassa rurale di Barbiano. Anche in quella occasione i ladri se ne erano dovuti andare a mani vuote.