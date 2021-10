Arco, notte di blackout e incendi

Sono state ore di grande lavoro per i vigili del fuoco della zona di Arco, Riva e Dro

Arco (Trento) – Fiamme in un appartamento del centro storico, quasi distrutto da un rogo, con la vicina mansarda. Danni pesanti anche ai quadri elettrici del municipio e fiamme anche in una gelateria, con locali pesantemente danneggiati.

In supporto ai vigili di Arco, sono intervenuti anche gli uomini di Dro che hanno impiegato cinque ore a spegnere le fiamme. Numerosi black out elettrici si sono registrati anche in diverse struture turistiche. Per tutta la notte hanno lavorato decine di vigili del fuoco dei corpi di Arco, Riva, Dro, ma anche di Concei e una squadra dei permanenti di Trento.