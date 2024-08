Arco, camion perde il carico e ferisce gravemente un motociclista

Il ferito è un vigile del fuoco di 39 anni, che stava andando alle 4 di mattina in caserma

Arco (Trento) – E’ stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Santa Chiara di Trento, un motociclista, di 39 anni, rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere stato colpito dal carico di bancali, perso da un camion che viaggiava in direzione Rovereto. I colleghi hanno prestato i soccorsi insieme ai Carabinieri e agli operatori sanitari che hanno trasportato il 39enne in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.