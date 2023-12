Soccorsi in azione in serata per un uomo travolto da alcuni cavalli in zona San Giorgio

In aggiornamento

Arco (Trento) – Elisoccorso mobilitato in zona San Giorgio di Arco, versole 18.30 per un uomo che è stato travolto da alcuni cavalli. Avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto i sanitari con l’ambulanza e da Trento l’equipe medica arrivata in elicottero.