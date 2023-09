Dolomiti, incidente durante manutenzione impianto da sci: muore 57enne

La vittima è un 57enne agordino che stava intervenendo con un collega, quando è rimasto impigliato negli ingranaggi. Spisal e procura stanno ricostruendo la dinamica della tragedia avvenuta nella zona di Arabba

NordEst – Nella tarda mattinata di lunedì, informa Ulss1 Dolomiti, la Centrale SUEM è stata allertata per un grave incidente sul lavoro negli impianti a fune in prossimità del rifugio Padon. Il rifugio Padon è posto a 2.407 metri d’altitudine, sull’omonimo passo, di fronte al massiccio della Marmolada, tra Veneto e Trentino Alto Adige.

La Centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso e ha immediatamente attivato i tecnici dello SPISAL dell’Ulss Dolomiti. Purtroppo si è trattato di un infortunio mortale di un dipendente della società che gestisce l’impianto, che stava eseguendo un intervento manutentivo. E’ intervenuto anche il Soccorso Alpino per il trasporto della salma al suolo. Sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica del grave incidente mortale.