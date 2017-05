Apt SMART, Antonio Stompanato il più votato nel nuovo CdA verso la rielezione alla presidenza (TUTTI I VOTI)

Connect on Linked in

L’assemblea dell’Apt SMART, tenutasi martedì sera, ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Nei prossimi giorni sarà eletto il presidente: salvo sorprese, un ritorno di Stompanato alla guida della realtà turistica locale

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’assemblea dell’Apt di San Martino di Castrozza passo Rolle Primiero Vanoi, ha eletto martedì sera il nuovo Consiglio di amministrazione. Nei prossimi giorni sarà lo stesso Consiglio ad eleggere al suo interno Comitato esecutivo e presidente.

Salvo sorprese dell’ultima ora, Antonio Stompanato – il più votato in assemblea con 108 preferenze – dovrebbe tornare a guidare l’Azienda per il turismo locale. Tra le donne la più votata è stata invece Federica Bancher nel comparto del commercio con 104 voti. Hanno preso parte all’assemblea 139 soci, hanno presentato delega 57 soci su 401 soci totali.

Il saluto della presidente uscente

La presidente Paola Toffol prima di lasciare spazio alle votazioni per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ha evidenziato quali sono stati i risultati raggiunti nell’ultimo anno. Il contesto è sempre più competitivo, soprattutto per quanto riguarda i servizi e per questo rimanere sul mercato in maniera credibile non è facile. Dal punto di vista delle presenze, presso le strutture ricettive dell’intero ambito, e quindi da Passo Rolle sino a Sagron Mis, il 2016 è in crescita rispetto all’anno precedente con un aumento percentuale del 5,43% di arrivi e del 2,83% di presenze. Si può affermare quindi che il 2016 ha registrato 178.400 arrivi e 747.851 presenze, questi sono dati certificati, che non considerano gli affitti in alloggi privati, ma che sono in linea con i dati del Trentino in generale.

Il nuovo Consiglio dell’Apt

per il comparto dei Comuni:

Clelia Corona, Daniele Gubert, Manuel Simoni, Angioletta Tavernaro

per il comparto aziende alberghiere:

Antonio Stompanato (108 voti), Germano Toffol (100 volti), Duilio Bonisegna (93 voti), Michela Longo (83 voti), Taufer Edda (73 voti), Peter Nincola Cemin (61 voti)

per il comparto commercio:

Federica Bancher (104 voti)

per il comparto pubblici esercizi e ristorazione:

Andrea Caser (84 voti)

per il comparto impianti di risalita:

Maurizio Rimondi (49 voti)

per il comparto maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici:

Rolando Tagliapietra (101 voti)

per il comparto artigianato:

Mario Taufer (90 voti)

per il comparto cooperazione:

Matteo Bettega (75 voti)

per il comparto agricolo e caseificio comprensoriale:

Michele Tavernaro (98 voti)

per il comparto associazioni culturali, sportive e tempo libero:

Jonni Zagonel (91 voti)

per il comparto di altre forze economiche:

Monica Partel (101 voti)

La stagione invernale

I dati arrivi e presenze mostrano il segno negativo, con un calo del 7% nelle presenze anche in questo caso in linea con i principali competitors. La chiusura degli impianti di Passo Rolle, la perdita di alcuni numerosi gruppi di studenti solitamente alloggiati presso le strutture di catena ubicate a San Martino e la scarsità di neve naturale, permettono di dichiarare l’inverno 2016/17 in termini di presenze molto simile a quello precedente.

Nonostante questo la stagione invernale ha sostanzialmente tenuto per arrivi e presenze, grazie agli investimenti fatti per l’innevamento programmato che hanno garantito la sciabilità nella ski area fin dall’inizio della stagione. Il direttore ApT, Manuel Corso ha presentato brevemente le principali attività promozionali e di comunicazione svolte nel corso del 2016: concentrandosi principalmente su importanti azioni messe in campo sui social e sul web.