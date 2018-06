Apt Valsugana, Pasqualin nuovo presidente. Nel CdA arriva Mario Malossini, Ravelli Amministratore delegato

Print This Post

Prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. avente come ordine del giorno due unici punti: l’elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’azienda

Valsugana (Trento) – Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato eletto lo scorso 21 maggio dall’Assemblea Soci con la riconferma di ben 12 rappresentanti su 13 a dimostrazione dell’unità e dell’affiatamento conquistati in questi anni. La Consigliera Donatella Bommassar, a seguito anche dell’impegno di Presidente delle Terme di Levico, ha deciso di delegare Mario Malossini come rappresentante del comparto termale in Consiglio.

Come previsto dallo Statuto dell’APT, al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione spetta l’elezione del Presidente e del Vicepresidente. A tale scopo è quindi risultata particolarmente positiva la candidatura di tre Amministratori con la conseguente opportunità di poter attingere da esperienze professionali di rilievo e diversificate. Tre infatti i Consiglieri che si sono messi a disposizione del CdA per ricoprire il ruolo di Presidente: Denis Pasqualin operatore turistico di Borgo Valsugana, Paolo Stefani Presidente della Pro Loco di Pergine Valsugana e Mario Malossini in rappresentanza del comparto termale di Levico Terme.

A seguito di un proficuo confronto all’interno del CdA, il candidato Mario Malossini nell’ottica di mantenere la compattezza all’interno di un ente che in questi anni ha valorizzato ogni angolo del territorio della Valsugana, ha espresso la volontà di ritirare la propria candidatura per l’unitarietà dell’APT a favore degli altri due candidati Denis Pasqualin e Paolo Stefani.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha ringraziato Mario Malossini per la scelta di ritirare la candidatura, che come sottolineato da Emanuele Montibeller ancora una volta denota la capacità di uno dei “padri” del turismo trentino di saper anteporre il bene di una delle APT, delle quali ha contribuito alla creazione, davanti all’ambizione personale.

Si è quindi proceduto alla votazione con due soli candidati ed è risultato eletto Presidente Denis Pasqualin che a sua volta ha indicato come suo Vicepresidente Roberto Crivellaro. A questi ruoli si affianca la figura dell’Amministratore Delegato Stefano Ravelli.