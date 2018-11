Apt SMart presenta il nuovo logo ai soci: acceso confronto sui social per passo Rolle. Dall’aumento della tassa di soggiorno arrivano 250 mila euro

Connect on Linked in

Il turismo ai piedi delle Pale di San Martino ha un nuovo marchio, presentato nei giorni scorsi durante l’assemblea dei soci dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Primiero (Trento) – Presentazione ufficiale ai soci nei giorni scorsi, del nuovo logo Apt, già visibile sulla nuova telecabina ‘Colbricon Express’ di Ces, a San Martino di Castrozza (nella foto).

All’assemblea ha preso parte Caterina Gasperi dell’agenzia Evoq, illustrando ai soci le scelte seguite nella creazione del nuovo marchio. L’obiettivo è quello di rinnovare il brand modellandolo su concetti come “effetto cartolina”, innovazione sostenibile e montagna “green”. Il Cimon della Pala stilizzato sul logo diventa così un’ideale cornice che racchiude al suo interno tutte le peculiarità e le tipicità del nostro territorio dolomitico. Il nuovo logo dell’Azienda è stato presentato sia nella sua versione nazionale (con la dicitura: San Martino di Castrozza – Primiero – Vanoi), che in quella internazionale (con la dicitura: San Martino di Castrozza – Trentino – Dolomites).

Durante l’assemblea, il presidente dell’azienda per il turismo locale, Antonio Stompanato, ha spiegato che: “l’esigenza di rinnovare il logo ha impegnato a lungo il Consiglio di amministrazione, incaricando l’agenzia specializzata Evoq di Rovereto di realizzare un nuovo simbolo che meglio si adattasse alle esigenze di internazionalizzazione del brand (marchio) Apt. Una scelta complessa ma al contempo ponderata e ragionata – è stato ribadito – su quelli che attualmente sono i modelli trainanti di promozione e marketing all’interno del mercato pubblicitario internazionale.

Colbricon Express, novità 2018/2019 aspettando Rolle

Nel corso dell’incontro con i soci, è intervenuto anche il responsabile Image e Brand di Trentino Marketing Daniele Benedetti, che ha illustrato il Piano di Azioni per la prossima stagione invernale. Benedetti ha ribadito l’importanza di San Martino come località traino per l’intero comprensorio evidenziando il valore per l’intera skiarea di un nuovo impianto di risalita nuovo come Colbricon Express. Un’opera importante, che verrà inaugurata il prossimo 8 dicembre, con la speranza che possa essere solo l’inizio di un cammino che porterà al collegamento tra San Martino e Rolle e ad altri ambiziosi traguardi da raggiungere nei prossimi anni.

Il bilancio e la campagna sull’estero

Il direttore di Apt, Manuel Corso, ha invece illustrato le principali azioni messe in campo in termini di comunicazione e promozione, presentando il bilancio dell’azienda, approvato dai soci presenti. Presentata inoltre la nuova campagna promozionale sull’estero che interesserà paesi come Croazia, Polonia, Repubblica Ceca e Olanda.

Le presenze e l’aumento tassa di soggiorno

Le statistiche hanno evidenziato nel corso della stagione invernale: +13,2% di arrivi rispetto al 2016/17 e +12,26% di presenze mentre per l’estate numeri di presenze di poco inferiori rispetto all’anno da record 2017 e un aumento dello 0,90% degli arrivi, soprattutto dall’estero. Risultati importanti, ottenuti grazie alle favorevoli condizioni meteo, ma soprattutto con il grande lavoro promozionale e di marketing messo in campo da Apt, da tutti gli operatori e dagli enti istituzionali, dal Parco Paneveggio Pale di San Martino al Consorzio Impianti. Riscontri positivi anche per il comparto degli impianti a fune e dai gestori di rifugi, con gli apprezzabili risultati ottenuti con l’apertura di questi ultimi fino a metà ottobre. Un esperimento riuscito che certamente verrà replicato anche nella prossima stagione.

L’incremento di € 0,50 della tassa di soggiorno, ha prodotto invece per il territorio un extra gettito che porterà nel bilancio di Apt circa 250.000 euro in più con importanti ricadute pe la promozione e il marketing territoriale.

Torna il Giro d’Italia nel 2019

A dieci anni di distanza la corsa rosa arriverà nuovamente ai piedi delle Pale nella 19^ tappa con partenza da Treviso. Gli scenari dolomitici di Passo Rolle e San Martino di Castrozza saranno poi protagonisti anche della tappa del giorno successivo da Feltre a Croce d’Aune. Una grande opportunità di promozione per l’intero territorio.