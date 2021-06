Apt SMart presenta la “svolta green” in assemblea: venerdì 18 giugno alle 20 con l’assessore Failoni

Venerdì 18 giugno alle ore 20 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero. E’ previsto l’intervento dell’assessore al turismo, Roberto Failoni

Primiero (Trento) – Dal prossimo primo dicembre sarà introdotta la nuova imposta di soggiorno e dal 1° gennaio 2022 saranno avviate le Ata, Agenzie territoriali d’Ambito. Nella fase di avvio sarà necessario ancora un periodo di transizione poiché ci sono ancora molti aspetti da valutare, legati ai singoli territori. Durante l’assemblea a Primiero, sarà presentato inoltre il progetto “Verso un turismo sostenibile” su cui Apt SMart, in questi ultimi mesi ha lavorato.

“C’è grande voglia di rivedersi e di ripartire tutti assieme e l’Assemblea Apt rappresenta davvero l’occasione giusta per farlo – spiega il presidente di Apt, Antonio Stompanato – ci lasciamo alle spalle un lungo periodo molto difficile per l’intero comparto turistico, ma adesso è arrivato il momento di rimettersi in moto guardando con fiducia alla stagione estiva”.

Oltre alla presentazione dell’attività svolta nell’anno 2020 e all’approvazione relativo Bilancio al 31 dicembre 2020, gli argomenti saranno molteplici: “Il 2020 è stato un anno comunque significativo a livello societario perché ha sancito la riconferma pressoché totale del Cda, ridotto da 19 a 13 consiglieri, uno statuto più al passo con i tempi; tutti risultati della pianificazione e del lavoro del precedente mandato, che avevano comunque permesso prima dello scoppio della pandemia di realizzare un trend nettamente positivo.”

Il confronto verterà inevitabilmente anche sul presente e sul prossimo futuro: “Il 2021 è l’anno in cui è entrata in vigore la nuova legge sul Turismo che ha introdotto molti elementi di novità nella gestione delle ApT trentine, sia nell’approccio dell’accoglienza turistica, sia in termini di promozione, ma soprattutto di gestione finanziaria decretando di fatto un’impostazione completamente diversa dal corso precedente in termini di bilancio.

In breve

Proseguono le aperture straordinarie degli impianti Colverde-Rosetta, che hanno deciso di anticipare la stagione estiva (giugno 19-20 giugno) al via da sabato 26 giugno. Tognola, apre in via continuativa dal 19 giugno. Torna ad essere disponibile anche la Dolomiti Summer Card, la tessera per poter utilizzare in piena libertà gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e del Passo Rolle, con sconti e agevolazioni su tanti servizi e attività. A luglio sono previste anche quest’anno le aperture di tre ulteriori impianti: la cabinovia Colbricon Express a San Martino di Castrozza, dal 3 luglio al 5 settembre, la seggiovia Paradiso al Passo Rolle, dal 24 luglio al 22 agosto e la seggiovia Castellazzo, sempre a Passo Rolle, dal 15 luglio al 31 agosto, importanti vie di accesso a luoghi iconici del territorio come i Laghi di Colbricon e Baita Segantini. All’apertura degli impianti si accompagna anche quella dei rifugi alpini. Da segnalare la presenza di neve ancora molto abbondante in quota con notevoli difficoltà per i rifugisti, al lavoro già da molte settimane per riaprire le strutture.