Apt SMart in assemblea: ottimo avvio di stagione invernale. Il 24 gennaio taglio del nastro per la nuova cabinovia Valcigolera

Nelle scorse settimane, si è tenuta a Primiero, l’ Assemblea ordinaria Apt SMart con la partecipazione di 70 soci, tra presenti (51) e deleghe (19)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – La relazione iniziale ha confermato il bilancio positivo della stagione estiva 2024, chiusa positivamente con 460mila presenze certificate (+ 1,2% rispetto all’estate 2023). Successivamente il presidente Apt, Antonio Stompanato, ha concentrato il suo intervento su alcuni dei principali argomenti chiave in vista dell’inverno. In particolare si è soffermato sulle novità legate alla mobilità turistica. A partire da questa stagione infatti, il servizio skibus è diventato a pagamento per gli operatori, per il notevole aumento dei costi del servizio negli ultimi anni.

“Iperturismo” e ambiente

E’ stato poi sottolineato l’importante ruolo svolto dalle ATA, a cui Apt destina il 10% del proprio bilancio. In particolare l’Agenzia Territoriale d’Area che il territorio condivide con Fassa e Fiemme sta sviluppando dei progetti interessanti che riguardano il monitoraggio dei flussi delle auto in alcune aree specifiche del territorio (Val Canali) e la riqualificazione di Passo Rolle in vista dell’avvio del cantiere per il collegamento con San Martino di Castrozza.

Ottime prospettive per l’inverno

Buone anche le prospettive per la stagione invernale che, a San Martino di Castrozza è partita in concomitanza con il Piolets d’Or, l’evento internazionale dedicato al mondo dell’alpinismo che dall’8 all’11 dicembre ha portato ai piedi delle Pale di San Martino alcuni tra i più forti alpinisti del mondo.

Le modifiche al regolamento

L’Assemblea è proseguita con l’illustrazione delle proposte di modifica al regolamento di contribuzione che definisce le quote annuali in conto esercizio a carico dei soci. Su questo fronte, pur mantenendo sostanzialmente invariate le quote rispetto agli anni precedenti, sono stati apportati dei correttivi nei criteri relativi ai comparti degli impianti di risalita, dei pubblici esercizi, commercio e ristorazione, questi ultimi intesi soprattutto a stimolare l’ampliamento della partecipazione delle attività turistiche al sistema turistico locale. Sono state condivise anche alcune variazioni utili ad aggiornare la nomenclatura a seguito delle modifiche intervenute con la riforma della normativa principale. Tali modifiche sono state accolte favorevolmente e votate all’unanimità dai soci.

Nuovo sito per Apt SMart

Successivamente, il direttore di ApT, Manuel Corso ha illustrato il programma operativo dell’Apt SMart per il 2025. Sono state messe in luce alcune importanti novità, come il nuovo sito dell’azienda (pubblicazione online entro ottobre 2025). Tra gli altri temi posti in evidenza anche la proposta Primiero Slow Tour, nuovo percorso organizzato a mezza quota che mette in rete i rifugi escursionisti del territorio.

Il confronto

Al termine della presentazione, dopo alcuni interventi dei presenti volti a chiedere delle delucidazioni in relazione al funzionamento e ai progetti relativi alle ATA si è proceduto alla votazione con l’approvazione all’unanimità anche del bilancio preventivo 2025 che vede un importo a pareggio tra costi e ricavi pari ad euro 2.098.900,00.

Attesa per l’inaugurazione della nuova cabinovia

Dopo l’apertura ufficiale nei primi giorni di dicembre, in sostituzione della biposto che da Malga Valcigolera porta a Cima Tognola, c’è attesa per l’inaugurazione prevista per il prossimo 24 gennaio, del nuovo impianto. Nelle settimane scorse presso la sede di Cassa Centrale Banca a Trento, si è tenuta l’assemblea della San Martino Rolle spa. Momento per fare il punto sullo stato dei lavori di costruzione della nuova cabinovia, un importante investimento, da 10 milioni di euro.

Il presidente riconfermato di San Martino Rolle spa, Giacobbe Zortea sui lavori svolti degli ultimi anni, ha ricordato che la società, dal 2017 in poi ha investito sul territorio oltre 25 milioni di euro, coinvolgendo imprese e ditte locali, a partire dall’ampliamento del bacino di innevamento con l’ammodernamento di tutte le linee e delle macchine per la produzione di neve, per passare poi alla cabinovia 10 posti Colbricon Express nel 2018 e l’ammodernamento della cabinovia Colverde qualche anno dopo.

Sono stati riconfermati inoltre sia il collegio sindacale, composto da Angeli

Mauro, Pistoia Monica e Vinduska Marco, così come il consiglio di amministrazione uscente composto da Bonelli Maurizio, Cescatti Giancarlo, Ghezzi Valeria, Marin Cristian, Vettori Sandro, Zortea Giacobbe (presidente) e Fiorenzo Tomas. Quest’ultimo chiamato a sostituire il compianto Maurizio Rimondi, ricordato in assemblea da tutti i soci.