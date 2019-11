Apt SMart in assemblea con l’assessore Failoni: CdA più snello, ecco come cambierà il turismo con la riforma

Via libera dall’assemblea Apt al bilancio preventivo 2020 e alla modifica dello statuto sociale che riduce il numero dei membri nel CdA che sarà rinnovato ad aprile 2020

Primiero (Trento) – Alla presenza di 117 soci con 94 deleghe, è stata approvata all’unanimità, la modifica dello Statuto che prevede la riduzione del numero dei consiglieri da 19 a 13. L’Assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, ha sintetizzato ancora una volta (a questo link la sua presentazione nei giorni scorsi su facebook) della riforma del sistema turismo in Trentino. Tra i passaggi più significativi dell’intervento – secondo quanto conferma in una nota l’Apt locale – la notizia che la realtà locale non dovrebbe essere soggetta ad accorpamenti accorpamenti territoriali.

Le nuove Agenzie territoriali

Per quanto concerne il lavoro sul prodotto si troverà invece un dialogo all’interno dell’agenzia territoriale con le vicine realtà di Fiemme e Fassa, pur rimanendo distinti in linea di massima i fondi raccolti da ciascun territorio, salvo intese condivise su iniziative comuni.

Il sostegno al San Martino Rolle

L’Assessore Failoni ha inoltre ribadito in maniera esplicita il sostegno della Giunta Provinciale al progetto del collegamento col Passo Rolle che auspica possa concludere l’iter autorizzativo, dopo il recente rinvio dei giorni scorsi alla VIA per ulteriori dettagli tecnici.

I lavori dell’assemblea

Il presidente Apt, Antonio Stompanato ha voluto ringraziare i presenti soffermandosi in particolare sui risultati positivi della stagione estiva, invitando tutti gli operatori del territorio ad osare di più al fine di valorizzare le peculiarità del territorio e dare il giusto valore al nostro prodotto turistico, anche attraverso un innalzamento dei prezzi, per portare alle aziende maggiori ricavi e quindi maggiori possibilità di investimento. Il direttore Manuel Corso ha invece illustrato ai soci, i criteri di contribuzione per l’anno 2020 e il programma operativo con il preventivo 2020, approvati all’unanimità dall’Assemblea.

In breve

Crac BTD, patteggia anche l’ex direttore. Dopo i patteggiamenti dei mesi scorsi, in questi giorni ha chiuso la sua posizione anche l’ex direttore della coop di Primiero. Due anni di condanna e 240 mila euro di risarcimento. Questo è quanto prevede il patteggiamento che si è perfezionato davanti al giudice per Fabiano Dalla Sega, l’ex direttore, consigliere e vice presidente del consiglio d’amministrazione della Btd Servizi del Primiero. Un patteggiamento che è un nuovo tassello nel mosaico giudiziario dell’inchiesta del crack della cooperativa che aveva portato ad indagare – come profili di reato diversi – 16 persone. E fra questi anche nomi di peso del mondo della cooperazione trentina.

Premio Frontiere Grenzen 2019. Nel ventesimo anniversario e nella decima edizione il Premio letterario Frontiere Grenzen, ha toccato alcuni record importanti: quasi trecento i racconti inviati, sei i Paesi rappresentati. A Palazzo delle Miniere a Fiera di Primiero si è tenuta la cerimonia di premiazione. Il riconoscimento per la sezione racconti editi è andato allo scrittore Catalin Dorian Florescu, nato in Romania e che dal 1982 vive a Zurigo, in Svizzera. Il suo racconto Ich muss Deutschland è stato scelto dalla giuria come esempio di un “concentrato romanzo neorealistico, nel quale vien fuori l’Europa di ieri e di oggi”. Nella sezione racconti inediti il primo premio è andato a Renzo Brollo, nato a Gemona del Friuli nel 1971, dove vive e lavora. Il suo La mano di Dio è piaciuto per la capacità di “evocare atmosfere di provincia e spaccati di natura”. Nella stessa sezione inediti segnalati tre racconti: Piccoli amici di Feliciano Casanova de Marco, San Pietro di Cadore (Belluno); Nach dem Gluck di Loredana Monte, Aaran (Svizzera) e Dispersioni di Anna Marinella Siccardi, Milano.