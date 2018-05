Apt SMart in assemblea: si lavora al nuovo logo, al via l’aumento della tassa di soggiorno

Dopo l’ottimo aumento del fatturato, che sfiora il 40% per gli Impiantisti della skiarea, soddisfazione per l’inverno anche in campo turistico

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Si è svolta nei giorni scorsi all’Oratorio di Pieve l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. L’incontro (nella foto), ha dato modo al Consiglio di Amministrazione di Apt, ad un anno dal suo insediamento, di analizzare i 12 mesi appena trascorsi attraverso la consueta relazione annuale del Presidente Antonio Stompanato, che ha dato il via alla serata con una veloce analisi dei dati statistici.

Crescono presenze e arrivi

Tra i dati più rilevanti l’incremento di presenze e arrivi registrato sia in estate (+ 4,77 di arrivi e +8,65 di presenze rispetto al 2016) che in inverno (+ 14,65 di arrivi e +13,09 di presenze rispetto alla stagione 2016/2017). Riscontri positivi anche per il comparto degli impianti a fune, che ha ottenuto complessivamente un importante +39% di incassi. Gli incrementi a doppia cifra sono indubbiamente legati anche alle condizioni meteo favorevoli, ma in questo percorso di crescita hanno giocato un ruolo chiave soprattutto i soggetti del territorio, dagli operatori agli enti istituzionali che hanno agito in modo sinergico. Tra gli ospiti in sala anche il direttore della Federazione Trentina della Cooperazione Alessandro Ceschi, che ha sottolineato come la forma societaria di cooperativa adottata da ApT incarni di per sé lo spirito di collaborazione menzionato dal Presidente Stompanato, indispensabile per chi ha l’ambizione di migliorarsi.

La parola è poi passata al direttore ApT ,Manuel Corso, che ha illustrato ai soci le principali azioni messe in campo lo scorso anno in termini di comunicazione e promozione, come le campagne Tv e radio sia in Italia che all’estero e le importanti partnership attivate nel corso del 2017, una su tutte quella con l’Hellas Verona, che tornerà a Primiero anche a luglio 2018. Oltre alla presentazione del bilancio 2017, approvato all’unanimità, tra i punti all’ordine del giorno vi erano anche le modifiche al regolamento relative ai criteri per la determinazione dei contributi in conto esercizio, approvate anch’esse dalla maggioranza dei presenti. Oggetto di discussione è stato l’abbassamento temporaneo della quota in conto esercizio per gli operatori di Passo Rolle in via straordinaria, in attesa che gli investimenti e i progetti in cantiere riportino il Passo ai fasti di un tempo.

San Martino Rolle, più vicino

È stato affrontato anche il delicato tema del collegamento San Martino di Castrozza-Passo Rolle, con l’intervento del presidente di Comunità Pradel Roberto, che ha aggiornato la sala su quello che da anni è punto cruciale per l’intero territorio. Per sottolineare come sia sempre più vicino il concretizzarsi del progetto, il presidente Stompanato ha informato i soci che l’Assessore al Turismo Michele Dallapiccola, assente per impegni oltreoceano, ha riconfermato pubblicamente, in occasione dell’assemblea ANEF 2018.

Dal primo maggio aumenta la tassa di soggiorno

Durante la serata si è discusso anche di tassa di soggiorno: l’incremento di 0,50 euro, scattato a partire dal primo maggio, produrrà per il territorio un extra gettito stimato in via prudenziale sui 120.000 euro. Tali risorse saranno impiegate, come previsto dalla normativa in vigore, in servizi all’ospite e marketing territoriale, tra cui la creazione di una nuova cartina invernale dedicata alle attività outdoor, l’implementazione della tabellazione degli itinerari mountain bike ed il potenziamento della mobilità attraverso una navetta di collegamento tra San Martino di Castrozza e Caoria.

SMart, si lavora al nuovo logo

Si è parlato anche delle novità in arrivo per il logo di ApT, in fase di restyling dopo un percorso avviato negli ultimi mesi, che ha visto i membri del CdA impegnati in incontri mirati al fine di convergere sui valori fondanti del territorio con il supporto di un moderatore. A questo proposito, a fine serata, ai soci presenti è stato chiesto di dare il proprio contributo attraverso la compilazione di un questionario creato ad hoc per raccogliere stimoli, suggerimenti e segnalazioni.

In breve

Rurale Dolomiti in assemblea nei giorni scorsi, in molti chiedono anche il logo Apt San Martino sul sito della nuova Cassa – Non solo Apt in assemblea in queste settimane, ma anche la nuova Rurale che ha dato il via libera al bilancio – nonostante il recente processo di incorporazione – con un utile di 3.800.000 euro e un significativo incremento. A distanza di cinque mesi dall’ultima assemblea ordinaria convocata dalla Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno per l’elezione delle cariche sociali, si è tenuta venerdì 27 aprile presso il Centro Polifunzionale Navalge di Moena e, in videoconferenza, presso l’Auditorium di Transacqua, l’incontro con i soci della nuova Cassa Rurale per approvare il primo bilancio post fusione. “Questi primi mesi sono stati vissuti all’insegna della condivisione – ha spiegato il presidente Carlo Vadagnini, dell’aggregazione e della riorganizzazione della struttura. Gli obiettivi per l’immediato futuro sono il rafforzamento patrimoniale, la razionalizzazione dei costi, l’attenzione alla qualità del credito, il rafforzamento della struttura organizzativa e l’accrescimento delle competenze di governance. Il tutto inserito in un contesto economico complessivo che presenta ancora delle situazioni di difficoltà seppur con delle prospettive in netto miglioramento. L’impegno inoltre è massimo per la costituzione del nuovo gruppo bancario insieme a Cassa Centrale che permetterà alle casse rurali aderenti di avere in futuro una diversa e più efficiente operatività corrente e prospettive di ulteriore crescita sia quantitativa che qualitativa”. Intanto, alcuni numeri del bilancio 2017 presentato ai soci. Il patrimonio sfiora i 70 milioni di euro, la raccolta complessiva da clientela supera i 904 milioni mentre gli impieghi si attestano a 622 milioni. La nuova Cassa Rurale ha attuato una gestione attenta e molto prudente nel comparto del credito, accantonando per rettifiche somme importanti e portando gli indici di copertura al 63,30% sulle sofferenze ed al 35,80% sulle inadempienze probabili. Dati significativi e superiori alle medie di sistema. L’utile ante imposte supera di poco i 3.800.000 euro con un significativo incremento rispetto all’esercizio 2016. Non sono mancati poi gli interventi sul territorio, a favore delle associazioni, del volontariato e della base sociale, che complessivamente nel 2017 sommano a circa 840.000 euro. In queste settimane sono molti i soci della Cassa, che segnalano però la completa assenza del link all’Azienda per il turismo di San Martino di Castrozza sul sito della Cassa Rurale delle Dolomiti (crdolomiti.it – cr-primiero.net), che pubblica invece in primo piano solo il logo dell’Apt di Fassa (nella foto). L’auspicio è che il problema – già segnalato anche agli amministratori -, possa essere risolto quanto prima.