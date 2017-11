Apt SMart in assemblea mercoledì 29 novembre: qualche malumore tra gli operatori dopo l’aumento della tassa di soggiorno

Print This Post

L’aumento di 0,50 centesimi della tassa di soggiorno a Primiero, che ha incassato il via libera del Consiglio della Comunità di valle, non piace a tutti gli operatori

Primiero (Trento) – A pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione invernale, torna a riunirsi mercoledì 29 novembre alle 20.30 (Oratorio Pieve) l’assemblea dell’Azienda per il turismo di San Martino di Castrozza, passo Rolle, Primiero e Vanoi.

Oltre al programma operativo e al bilancio, tra i temi in discussione anche modifica e approvazione regolamento criteri contribuzione e quote di riparto 2018.

L’aumento della tassa di soggiorno

Dopo il via libera dei giorni scorsi dal Consiglio della Comunità di Primiero, all’aumento della tassa di soggiorno, non manca però qualche malumore locale sulla questione, che non incassa l’approvazione di tutti gli operatori.

Da ricordare però, che l’ambito di Primiero con Fassa, applicava la quota minima prevista dalla Provincia di Trento. Una riflessione doverosa andrebbe fatta anche rispetto ad altri ambiti, sui servizi offerti all’ospite in zona (mobilità, sconti, incentivi, innovazioni), legati alla tassa pagata dal turista.

Ora, con l’aumento, la tassa di soggiorno sarà innalzata di 50 centesimi a partire dal mese di maggio 2018, con una ipotesi di gettito per l’ApT di circa 250 mila euro.

I nuovi importi

La tassa di soggiorno passerà quindi da 1,30 a 1,80 euro per strutture 4/5 stelle, da 1 a 1,50 euro per i tre stelle, da 0,70 centesimi a 1,20 euro per strutture due stelle o inferiori classificazioni, compresi rifugi, agritur e campeggi.