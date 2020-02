Apt e Consorzi turistici di associazioni pro loco, anticipo da oltre 13 milioni di euro

3.187.290 euro è la somma complessiva che la Giunta provinciale, ha deciso di destinare, come anticipo sulle risorse per il 2020, a favore delle Aziende per il turismo e dei Consorzi turistici di associazioni pro loco

Trento – “Con queste risorse – precisa l’assessore Failoni – Apt e Consorzi possono dare continuità alla loro attività nell’ambito del marketing turistico territoriale, in attesa della concessione definitiva dei finanziamenti per il 2020, che è attualmente in fase di definizione considerato che il 15 gennaio scorso era la data di scadenza della presentazione delle domande di finanziamento”.