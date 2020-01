Apss Tonadico e Cavalese, sedi chiuse lunedì 20 gennaio per il patrono

Posted on

“Urgenti soluzioni radicali. Non si rispetta la dignita’ e si invadono i territori tramite veri diktat” Venezia – “Il caos è diventato normalità in quella che il Governo tenta di far passare per emergenza e che è divenuta invece flusso costante e inarrestabile di immigrati economici travestiti da profughi.. Il livello di guardia è stato superato. […]