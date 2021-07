Apss del Trentino, chiusi lavori commissione indagine caso Pedri: primario ginecologia Tateo trasferito. Benetollo lascia

Nella tarda serata di venerdì – informa una nota dell’Azienda sanitaria trentina – la commissione interna di indagine, istituita dalla direzione generale per effettuare le audizioni del personale dell’Unità operativa di ginecologia dell’ospedale di Trento, ha completato i lavori raccogliendo una corposa documentazione e testimonianze di più di 110 persone

Trento – Gli atti sono poi stati trasmessi al direttore generale. “Dalla documentazione – si legge nella nota dell’Azienda sanitaria – emergono fatti oggettivi e una situazione di reparto critica che rendono necessario, a partire da lunedì 12 luglio, il trasferimento del direttore dell’ostetricia e ginecologia di Trento ad altra unità operativa e di un altro dirigente medico ad altra struttura ospedaliera dell’Apss.

Direzione a scavalco

Questi provvedimenti sono stati decisi al fine di tutelare la serenità delle pazienti, di tutti gli operatori coinvolti e a salvaguardia del buon funzionamento del reparto. La direzione generale invierà gli atti della commissione di indagine all’Ufficio procedimenti disciplinari per l’attivazione del relativo iter. L’unità operativa del Santa Chiara – conclude il comunicato – è stata affidata al direttore della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Rovereto che guiderà il reparto a scavalco”.

Le dimissioni del direttore generale Apss

In queste ore intanto, il direttore generale dell’azienda sanitaria, Pier Paolo Benetollo ha confermato il suo intento di rimettere l’incarico con una mail inviata questa mattina alle 7. Quello di direttore dell’Apss, scrive Benetollo nella sua mail, “E’ un lavoro complesso, che si può fare solo se si ha serenità d’animo; forse anche appartengo ad un’altra generazione, in cui i sistemi di relazione erano diversi In piena serenità quindi ritengo sia meglio per l’azienda e per me tornare al mio lavoro consueto, magari dopo un periodo di ferie, di cui ora ho bisogno”.

Sulla vicenda Pedri, aggiunge: “la mia scelta è stata fin da subito quella di approfondire i fatti, raccogliendo nelle dovute maniere dati e testimonianze, per decidere subito dopo sulla base di questi. Credo che ormai si possa fare, e di aver compiuto quindi anche su questo versante il mio lavoro“.