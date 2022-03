Apsp Valle del Vanoi, ultimi giorni per partecipare all’asta di molti beni mobili dismessi

Canal San Bovo (Trento) – L’Apsp valle del Vanoi, informa che è stata avviata la procedura per l’alienazione dei beni mobili di proprietà, dismessi da tempo. Sono ammesse a partecipare all’asta pubblica le persone fisiche, a condizione che non abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato.

Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche, quali le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi, e le associazioni non riconosciute o qualsiasi altro soggetto di diritto legittimato alla titolarità di beni mobili registrati.

Per partecipare all’asta ciascun concorrente deve far pervenire all’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” la propria offerta mediante un plico cartaceo chiuso, debitamente sigillato (si consiglia di apporre sui lembi di chiusura un nastro adesivo) e controfirmato sui lembi stessi dall’offerente o dal legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica o altri soggetti di diritto legittimati alla titolarità di beni mobili registrati), offerte entro e non oltre: il giorno 29.03.2022 ore 12.

I beni dismessi dalla Casa di riposo