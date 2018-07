Apsp San Giuseppe Primiero, Daniela Scalet nuova presidente dopo Silvio Moz

Connect on Linked in

Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica “San Giuseppe” di Primiero. Nei giorni scorsi ragazzi e ospiti a lezione di ambiente e natura

Primiero (Trento) – Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Apsp San Giuseppe di Primiero si è riunito nei giorni scorsi per l’elezione del nuovo presidente. Il CdA è composto da Federica Bettega, Paola Broch, Cesare Cerchio, Teresa Loss, Annamaria Orsingher, Daniela Scalet e Pietro Zanetel. Nella prima seduta è stata eletta la nuova presidente, Daniela Scalet che prende il posto dell’uscente Silvio Moz dopo 17 anni di attività.

Il nuovo CdA

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero è composto da 7 membri, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata dei Comuni della Valle, al fine di continuare a rappresentare le comunità dei vari paesi che avevano contribuito alla fondazione ed allo sviluppo dell’Ospedale – Casa di Riposo “San Giuseppe”.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, si affiancano ai consiglieri presenti nel precedente mandato: Broch Paola per il comune di Sagron Mis, Orsingher Annamaria per il comune di Mezzano, Loss Teresa e Cerchio Cesare per il comune di Primiero San Martino di Castrozza, i consiglieri di nuova nomina: Bettega Federica indicata dal comune di Imer, Scalet Daniela e Zanetel Pietro per il comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Dopo 17 anni di mandato del precedente presidente Silvio Moz si avvicenda nella carica di Presidente la signora Daniela Scalet, espressione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Le priorità del nuovo Consiglio

“Obiettivo del nuovo Consiglio di Amministrazione – spiega la neo presidente Daniela Scalet – è quello di mantenere la buona gestione dell’Azienda e poter contribuire nell’azione di miglioramento cercando di fare sintesi delle molteplici esigenze che la Casa vive tutti i giorni, di leggere i bisogni e rapportando l’offerta dei servizi, suggerendo azioni ed iniziative tese al miglioramento della qualità dei servizi, con particolare attenzione sia all’efficacia dei trattamenti sia alla soddisfazione degli utenti e dei familiari in tutti i suoi molteplici aspetti.

L’A.P.S.P. ad oggi ha 68 dipendenti e 29 lavoratori dipendenti di ditte che gestiscono servizi affidati in appalto quali ristorazione, pulizie, lavanderia e progetto Intervento 19. Ospita 81 residenti ed esercita altri servizi quali gli Alloggi protetti e non, il Centro Servizi, il servizio di presa in carico diurna continuativa e il servizio domiciliare”.