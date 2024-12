Apsp San Giuseppe, Buon Anno dalle quattro centenarie della Casa

Il 2024 è stato un anno davvero straordinario per l’Apsp San Giuseppe di Primiero, con quattro signore che hanno raggiunto o superato l’importante traguardo. Da tutte loro un augurio speciale per il nuovo anno che sta per arrivare

Primiero (Trento) – Durante il 2024, la Casa, ha festeggiato ben quattro centenarie, tutte donne. Si tratta di: Silvia Toffol, 103 anni a febbraio, Maria Comazzi, 100 anni ad aprile, Marina Pistoia 100 anni a giugno e infine

Maddalena Zagonel.

“La nostra “Nena di Tonadico – scrive l’Apsp – ha raggiunto l’ambito traguardo il 25 novembre scorso. In quella giornata ha voluto festeggiare in modo semplice, come è stata tutta la sua vita: donna dal carattere non molto espansivo ma dolce e premuroso. Una vita tranquilla la sua fatta di famiglia, casa e giardino. Accanto a lei, in quel giorno speciale, era presente tutta la sua amata famiglia: i tre figli, nipoti e pronipoti, i residenti della Casa, la presidente Apsp, il sindaco di Primiero e il parroco don Giuseppe. Ora per lei e le altre tre centenarie la vita scorre tranquilla, fatta di famiglia, routine ed ogni volta che ricordiamo loro il traguardo raggiunto i loro occhi si caricano di emozione e lo sguardo soddisfatto lascia lo spazio ad un sorriso coinvolgente. Auguri care centenarie e che possiate continuare a vivere questi ultimi anni presso la nostra Casa con serenità, affetto e di essere sempre per tutti noi grandi esempi di vita e di saggezza”.