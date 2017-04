Aprile è il mese della prevenzione alcologica in Trentino

Connect on Linked in

Incontri e stand informativi organizzati dalla Provincia per sensibilizzare la popolazione

di Alessia Simion

Trento – In occasione del mese della prevenzione delle problematiche alcol-correlate, si terranno ad aprile, su tutto il territorio provinciale, varie iniziative di sensibilizzazione sui problemi collegati all’uso di alcol. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei rischi e dei problemi connessi all’uso di bevande alcoliche.

Aprile è il mese dedicato alla prevenzione alcologica, si tratta di un’occasione importante per focalizzare l’attenzione su azioni e iniziative volte a contrastare e, in qualche modo, prevenire il fenomeno del consumo di alcol, soprattutto tra i giovani. Per questa occasione l’Apss ha organizzato alcuni incontri e vari stand informativi su tutto il territorio provinciale.

Gli incontri pubblici

Il 4 aprile si terrà ad Arco, alle ore 9.30, nella sala riunioni della palazzina Le Palme in largo Arciduca Alberto d’Asburgo 1, un incontro organizzato in collaborazione con Apss, scuole, forze dell’ordine, ospedale San Pancrazio di Arco, Amministrazioni comunali di Arco e Riva del Garda, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, Associazione Club Alcologici Territoriali e Apsp Casa Mia. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente gli Utenti familiari esperti (UFE) che, già attivi in altri servizi dell’Apss, proprio in questi giorni iniziano il loro lavoro ad Arco. Inoltre, i Referenti alcologici di reparto (RAR), saranno presenti, per tutta la giornata, nell’atrio e nei poliambulatori dell’ospedale di Arco, al Centro sanitario di Riva e al Centro di salute mentale, per informare e sensibilizzare i cittadini su questa delicata tematica.

Nello stesso giorno, a Fornace, alle ore 20.30 nella sala pubblica A. Girardi, si terrà la serata informativa «Salute benessere e responsabilità nella comunità».

Il 27 e 28 aprile, invece, saranno due giorni dedicati ai ragazzi delle terze medie degli Istituti comprensivi della Comunità Alto Garda e Ledro, con l’iniziativa «Mi sento inFORMAto», incontro informativo e di sensibilizzazione tenuto da operatori sanitari, polizia stradale e peer educator del Liceo Maffei di Riva. Infine, il 28 aprile, «Ballo senza sballo», una serata danzante analcolica per gli studenti delle scuole sensibilizzate nei due giorni.