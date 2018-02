Appiano, ancora armi e 7kg di marijuana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nuova perquisizione una settimana dopo l’arresto di un 40enne

Bolzano – Ad una settimana dall’arresto di un quarantenne di Appiano, in provincia di Bolzano, accusato della detenzione di quasi un chilo e mezzo di marijuana e di armi, i carabinieri, in collaborazione con la squadra mobile della questura di Bolzano ed il coordinamento della Procura, hanno compiuto una nuova perquisizione nell’abitazione dell’uomo.

A far nascere i sospetti che altro ci fosse ancora da trovare era stato il rinvenimento insieme ad alcune armi bianche (spade, sciabole ed un machete) di diverse cartucce per pistola.

I controlli,questa volta, sono stai estesi all’appezzamento di terreno circostante la casa e, in effetti, carabinieri e poliziotti, coadiuvati dalle unità cinofile dei carabinieri di Laives, hanno trovato 7 chili di marijuana nascosti in un grande sacco di plastica ed altre armi. Si tratta di una pistola calibro 7,65, con matricola abrasa e caricatore inserito, 40 cartucce per la stessa arma ed una seconda pistola a gas priva di tappo rosso,dicono i carabinieri.

In breve

Con una prolusione tenuta dall’astrofisica Marica Branchesi, premiata per il suo contributo alla ricerca sulle onde gravitazionali, è stato inaugurato l’anno accademico dell’Università di Trento – Alla cerimonia, che si è tenuta all’auditorium di via Tommaso Gar, sono intervenuti il rettore Paolo Collini, il presidente del Consiglio di amministrazione, Innocenzo Cipolletta, e il presidente del Consiglio degli studenti Federico Crotti (di UniTrento). E’ intervenuto inoltre il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi. Branchesi ha scelto come argomento “L’inizio di una nuova esplorazione dell’Universo”.