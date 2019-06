Apicoltura a Primiero, incontro formativo in Comunità giovedì 6 giugno alle 20

Print This Post

La Sala Negrelli della Comunità di Primiero ospita Paolo Fontana, naturalista di fama internazionale e ricercatore presso la Fondazione E. Mach

Primiero (Trento) – Interessante serata formativa dedicata a tutti gli apicoltori locali. L’evento è organizzato dall’Associazione Apicoltori della Valsugana con la collaborazione degli apicoltori di Primiero. L’incontro è aperto a tutti gli apicoltori e appassionati del settore che non sta vivendo un periodo particolarmente facile a causa dei cambiamenti climatici e di diverse situazioni che mettono in difficoltà il mondo delle api. L’esperto Paolo Fontana, parlerà di apicoltura affrontando in particolare il tema della “varroa”.

Giovedì 6 giugno alle 20 – Sala Negrelli Comunità di Primiero

Che cos’è la ‘varroa’

Varroa destructor è un acaro parassita esterno che attacca le api Apis mellifera e Apis cerana. Fino a poco tempo fa veniva erroneamente classificato come Varroa jacobsoni. L’acaro varroa è stato trovato su altri insetti impollinatori quali il bombo Bombus pennsylvanicus, lo scarabeo Phanaeus vindex e la mosca dei fiori Palpada vinetorum. Sebbene l’acaro varroa non possa riprodursi su questi insetti, la sua presenza su essi può essere un mezzo tramite cui diffondersi nel raggio di brevi distanze.

La varroa si può riprodurre solamente in una colonia di api mellifere. Si attacca al corpo dell’ape e la indebolisce succhiandone l’emolinfa. Durante questo processo l’acaro può anche trasmettere agenti virali RNA all’ape. Una grande infestazione di acari porta alla morte della colonia, di solito tra la fine di autunno e l’inizio della primavera. L’acaro varroa è il parassita con il più pronunciato impatto economico nell’industria dell’apicoltura.

