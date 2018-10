Aperti i seggi in Baviera, Csu teme una sconfitta storica

Print This Post

Al governo della regione negli ultimi 50 anni con la maggioranza assolututa potrebbe addirittura andare all’opposizione con ripercussioni sul governo federale a Berlino

Berlino (Germania) – Si sono aperti in Baviera le operazioni di voto per l’elezione del Parlamento locale, in una consultazione che secondo i sondaggi presenta molte incognite che si potrebbero ripercuotere sugli equilibri politici a livello nazionale. Circa 9,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne.