Anziano truffato con la Postepay: due denunciati dai Carabinieri

Trento – I carabinieri di Mori hanno denunciato due ragazzi appena maggiorenni per indebito utilizzo di carte di pagamento. L’indagine è partita dalla denuncia di un settantenne di Mori il quale, lo scorso maggio, aveva smarrito la propria carta prepagata Postepay.

Il proprietario si era poi accorto che la carta era stata utilizzata per effettuare sette pagamenti e vari prelievi in esercizi commerciali a Trento e Mori.

A far cadere i due ragazzi nella rete della giustizia è stato l’acquisto di due telefonini di ultima generazione, e, presso altri negozi, di ricariche telefoniche e abbigliamento, per un importo complessivo di oltre 2.000 euro.

Incidente sul lavoro in Alta Val Venosta, due feriti. Due persone sono rimaste ferite, una in modo lieve e l’altra in maniera più grave, in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 13.30 a San Valentino alla Muta, in Alta Val Venosta.

Turisti in moto in mezzo ai boschi, tutti multati. Dopo caduta in scarpata uno trasportato a Trento con elicottero. Intervento in alta montagna, presso malga Bondolo, nel comune di Borgo Chiese, per la Polizia locale della valle del Chiese, assieme al 118 e ai vigili del fuoco volontari di Condino. A darne notizia è la stessa Polizia locale sul suo profilo Facebook. Un gruppo di motociclisti tedeschi si è infatti avventurato sui sentieri di montagna, ma uno di loro ha perso il controllo della moto ed finito in una scarpata. Ferito, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Trento in elicottero. Tutti i motociclisti sono stati sanzionati per circolazione con veicolo a motore su sentiero.

Incendio azienda vernici: riaperta A4 lunedì sera. E’ stata riaperta al trafficoin serata l’autostrada A4, chiusa a metà pomeriggio per il vasto incendio sviluppatosi in un’azienda di vernici di Brendola, proprio a lato dell’arteria, in provincia di Vicenza. Il flusso veicolare sta tornando alla normalità. In precedenza le fiamme e soprattutto le dense volute di fumo che si levavano dall’impianto avevano costretto alla chiusura della A4, nel tratto gestito dalla Padova-Brescia, per evitare pericoli per gli automobilisti in transito. L’enorme rogo è stato posto sotto controllo dai pompieri, pur se ancora del tutto domato. Tra le conseguenze dell’allerta provocata dall’incendio anche la cancellazione del concerto dedicato alle musiche di Verdi, previsto stasera in Piazza dei Signori a Vicenza.