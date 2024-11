Anziano trovato morto in un torrente in val Passiria

Nei pressi di un piccolo ponte in località Quellenhof

Bolzano – La chiamata alla centrale d’emergenza è arrivata alle 17. Un escursionista nella zona di Saltusio, frazione di San Martino in Passiria, aveva avvistato un corpo nel rio Schaffler, un piccolo affluente del Passirio vicino al Quellenhof. Quando i soccorritori si sono mobilitati, era ormai troppo tardi. Anche la Croce Bianca di San Leonardo e l’equipaggio dell’elicottero di emergenza Pelikan 1 non hanno potuto fare nulla per l’uomo.



La vittima era un 69enne del posto. Non è ancora chiaro per quanto tempo il corpo sia rimasto in acqua e perché l’uomo sia finito nel torrente. Possibile un malore, mentre sono escluse cause violente. Sono intervenuti anche il servizio di soccorso acquatico dei vigili del fuoco professionisti, i vigili del fuoco volontari e il soccorso alpino di San Martino, nonché i Carabinieri di San Leonardo, che hanno effettuato le indagini per chiarire le cause del decesso e l’identità.