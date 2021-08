Anziano muore travolto da un camion in Alto Adige. Ciclista ferito in Val di Fiemme

L’incidente in val Venosta, a Castelbello

Trento/Bolzano – Un anziano è morto sabato mattina in un incidente stradale in Alto Adige. L’uomo sarebbe stato investito da un mezzo pesante mentre era al semaforo.

L’incidente si è verificato attorno alle 8 a Castelbello, in val Venosta. Sul posto gli operatori della Croce Bianca con il medico di emergenza, i vigili del fuoco volontari di Castelbello ed i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ciclista investito in val di Fiemme

E’ stato soccorso dopo le 12 un ciclista 74enne caduto sulla ss48 in Val di Fiemme, tra Tesero e Cavalese. Inizialmente le condizioni del ferito sembravano particlarmente gravi, poi si sarebbe invece ripreso. Sul posto si sono dirette due ambulanze del 118 di zona, successivamente è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero da Trento.

Sabato con molti incidenti stradali

Fin dalla prima mattina di sabato 21 agosto, la centrale del 118 di Trentino emergenza ha segnalato diversi incidenti stradali in tutto il Trentino, anche con moto coinvolte.

Poco prima delle 8 elicottero anche a Castello Molina di Fiemme per un incidente stradale con due feriti trasferiti all’ospedale di Cavalese e al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Alle 9 incidente in A22 direzione sud con 5 feriti trasferiti all’ospedale di Rovereto in codice giallo.

Alle 9.30 elicottero in codice rosso anche a Vallarsa per un incidente stradale in zona pian delle Fugazze, che ha coinvolto un uomo di 50 anni.