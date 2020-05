Anziano muore investito da un camion a Moena

Un anziano del posto, un uomo di 81 anni, Giovanni Battista Croce, è stato investito da un autocarro sulle strisce pedonali nei pressi del centro del paese. Vano l’intervento dell’elisoccorso

Moena (Trento) – L’uomo di 81 anni è morto venerdì pomeriggio a Moena investito da un camion.

L’anziano pensionato, residente in paese, dipendente storico della coop locale, è stato urtato dal mezzo pesante impegnato in una manovra.

Vano l’intervento dei soccorritori giunti anche con l’elisoccorso: l’uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

In breve

Discarica Adige bitumi, 8 indagati. Traffico illecito di rifiuti e abuso d’ufficio. Sono le accuse per cui sono indagate a vario titolo 8 persone. Tra loro, il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser, l’ex dirigente provinciale del Servizio valutazioni ambientali e alcuni amministratori del gruppo Adige Bitumi. L’inchiesta aveva preso il via nel marzo del 2019 con il sequestro del materiale nella discarica della società.La vicenda è relativa al sequestro da parte di Noe dei carabinieri e Appa della discarica della società a Mezzocorona. Oltre 200mila tonnellate di limo. “Spiace che qui il limo si consideri un rifiuto quando altrove viene considerato una risorsa e riutilizzato”, ha commentato il sindaco Hauser.

Tentata rapina a Romagnano. E’ entrata nella farmacia di Romagnano con un coltello da cucina ed ha strattonato un’impiegata, tentando di aprire la cassa, per farsi dare il denaro. Ma l’impiegata, con l’aiuto di una collega, è riuscita a disarmare la donna e metterla in fuga. La polizia la ha raggiunta poco dopo, nella sua abitazione in paese. La 37enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata in carcere a Spini di Gardolo.