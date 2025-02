Anziano 86enne muore nel rogo del suo appartamento in Trentino

E’ accaduto domenica mattina a Terragnolo. Un incidente sul lavoro mortale si è verificato anche a San Leonardo, piccola frazione di Sant’Andrea, sopra Bressanone

Trento – Un uomo di 86 anni ha perso la vita nel rogo, divampato nel suo appartamento, a Terragnolo, in Trentino. L’allarme è stato lanciato, intorno alle ore 9, da un vicino di casa che ha visto il fumo uscire dall’abitazione. Al suo interno i vigili del fuoco hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’anziano. Il decesso sarebbe riconducibile alle esalazioni, causate dall’incendio divampato probabilmente per una candela.

La vittima abitava a Terragnolo da 10 anni, poteva contare su una comunità attenta e anche del servizio pane a domicilio. Qualche giorno fa, dopo aver perso le chiavi di casa aveva chiesto l’aiuto ai vigili del fuoco e per questo motivo il loro intervento è stato agevolato dal fatto che la porta fosse momentaneamente tenuta chiusa da un filo di ferro. Il pensionato è stato trovato poco distante dal suo letto, esanime, riverso sul pavimento.

In breve

Un incidente sul lavoro mortale si è verificato ieri a San Leonardo, piccola frazione di Sant’Andrea, sopra Bressanone. Un agricoltore di 54 anni, Peter Plattner, non era tornato a casa dal lavoro nel bosco in serata. I suoi parenti prima hanno provato a cercarlo, poi hanno lanciato l’allarme intorno alle 21.40. I vigili del fuoco volontari di Sant’Andrea hanno immediatamente avviato le ricerche. L’uomo è stato trovato morto nel letto di un ruscello, nel bosco, poco dopo. Si ritiene che il 54enne abbia perso l’appoggio su una roccia e sia caduto per circa 50 metri. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche il medico d’urgenza e il servizio di sostegno spirituale.