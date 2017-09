Anziani, nelle Comunità di Valle arrivano gli “Spazi Argento”

Connect on Linked in

Entro il 2018, questa l’intenzione della Giunta provinciale: sarà avviata la riforma dell’assistenza agli anziani in Trentino, dove si stimano 18.000 persone sopra i 65 anni in condizione di non autosufficienza

Trento – “Prevediamo di affidare alle Comunità di valle funzioni con collocazione dello ‘Spazio argento’ all’interno di queste. Sarà un luogo interdisciplinare dove operatori del sociale, Rsa e Apss potranno lavorare per superare la frammentazione attuale.

Con la società che cambia dobbiamo stare al passo coi cambiamenti”, ha commentato l’assessore provinciale alla Salute, Luca Zeni.

L’obiettivo del ddl è offrire migliori servizi agli anziani, attraverso il miglioramento della capacità di visione d’insieme, in modo da consentire una programmazione delle politiche e dei servizi in grado di operare in maniera equa e più efficace, rendendo flessibile l’uso delle risorse per sviluppare l’assistenza in modo più mirato, in base alle esigenze delle persone e del territorio.

La nuova organizzazione locale

La legge attribuirà allo “Spazio Argento” i compiti di governo integrato dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La Comunità di valle sarà chiamata dunque, tramite lo Spazio Argento, a gestire la filiera dei servizi per gli anziani e dotata quindi delle opportune funzioni e delle necessarie risorse finanziarie. Alla Provincia resterà la regia rispetto ad una serie di parametri e direttive. In particolare, sul funzionamento delle case di riposo e sul numero dei posti letto che dovrà essere unitario.

“Le risorse pubbliche in favore dell’assistenza agli anziani – ha spiegato l’assessore Zeni – aumenteranno, ma saranno indirizzate verso servizi alternativi alla residenzialità nelle case di riposo. I posti letto cresceranno, ma certo non in proporzione alle necessità, perché dovremo puntare invece, anche per garantire la sostenibilità del sistema, sulla prevenzione, sull’assistenza domiciliare, sul co-housing ed in generale sui servizi che migliorano la qualità della vita, anticipando la non autosufficienza.

L’intento è quello di porre sempre più al centro dei servizi la persona e la sua rete familiare, offrendo loro un interlocutore unico in grado di attivare e personalizzare le migliori risorse secondo le esigenze personali e le specifiche situazioni.

I trend demografici

Hanno generato nuove esigenze di cura che minano la sostenibilità, non solo economica, del sistema e ne richiedono una maggiore flessibilità e capacità di presa in carico. Ad oggi si stima che in Trentino circa 18.000 persone over65 siano in condizione di non autosufficienza e che all’incirca la metà di questi si trovino in condizione di solitudine o in carico alle famiglie, fuori quindi dal circuito pubblico di assistenza.

“E’ comunque da evidenziare – ha aggiunto l’assessore – che l’ampiezza e la qualità dei servizi per anziani presenti in Trentino fanno del nostro territorio una delle eccellenze italiane nelle politiche di welfare per la terza età. Dobbiamo lavorare per continuare ad esserlo in una società che cambia velocemente”.

Il disegno di legge si compone di 18 articoli, che modificano la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), la legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e la legge provinciale sulla tutela della salute 2010. L’intento è quello di approvarla entro la fine dell’anno per farla entrare in vigore, gradualmente, nel corso del 2018.

In breve

Poste Trentino: Rossi, niente cambiamenti a ottobre – “Abbiamo sentito i vertici delle Poste italiane, che con noi hanno interlocuzione aperta dai tempi in cu sembrava che i tagli dovessero essere più pesanti, e abbiamo appurato che da ottobre non ci sarà alcun cambiamento”. Ad affermarlo, a proposito di ipotesi di tagli dei servizi in Trentino, è il governatore, Ugo Rossi. “C’è poi un tema di cambiamento della governance – ha aggiunto – ma abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che da ottobre non ci sarà alcun cambiamento nel servizio. Quanto al personale, prima di ogni variazione, ci sarà una comunicazione e ci riserviamo di proporre ipotesi di convenzioni, anche con utilizzo di risorse locali, quali i negozi di prossimità, che potrebbero contribuire a mantenere servizio per i nostri cittadini. Lo scopo sarà di ridurre al minimo i disagi per le persone”.