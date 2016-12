Anterselva, ritrovato morto scialpinista

Manfred Niederkofler era precipitato per 200 metri

Bolzano - È stato ritrovato senza vita, il corpo di Manfred Niederkofler, lo scialpinista di 56 anni di Rio di Pusteria scomparso dalla metà di dicembre nella valle di Anterselva. La sua salma è stata ritrovata a circa 3.000 metri nel primo pomeriggio da due alpinisti impegnati in una traversata nella zona del rifugio Vedrette di Ries.

Il corpo dell’escursionista è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino di Anterselva. E’ stato portato nella cappella mortuaria di Anterselva dall’elicottero della protezione civile “Pelikan 2″. Stando al luogo del ritrovamento e ad una prima ricostruzione del tragico evento sembra che Niederkofler sia precipitato per circa 200 metri.

In breve

Il corpo di Oswald Heidegger rinvenuto nel lago di Fortezza - L’uomo, 54 anni, era scomparso alla fine di novembre: all’inizio di dicembre una quarantina di persone lo avevano cercato nella zona del forte dove era stata trovata la sua macchina.

Furti in serie sulle auto degli escursionisti - Arrestati tre bolzanini. Sono stati colti in flagranza di reato dai carabinieri di Cortina: contestati oltre venti colpi. I tre, Carlo Cari di 56 anni, Conan Cari di 20 anni e Gimmi Pasquale di 26 anni, rispettivamente padre figlio e cognato, portavano via oggeti di ogni genere dalle auto lasciate in sosta da chi era impegnato in escursioni sui passi dolomitici.