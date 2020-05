Annullata la Primiero Dolomiti Marathon 2020

Prevista per il 4 luglio, è stata annullata dagli organizzatori dell’US Primiero. La pandemia di Coronavirus condiziona gli eventi di massa. Le 42K, 26K e 6,5K (Family Trail) saranno riproposte nel 2021

Primiero (Trento) – Purtroppo le direttive per contenere la diffusione del Coronavirus sono ancora restrittive per quanto riguarda le competizioni, e così gli organizzatori hanno deciso di annullare l’edizione 2020 e spostare tutto il progetto al 2021.

C’era molta attesa per la quinta edizione della Primiero Dolomiti Marathon del 4 luglio, manifestazione podistica che in pochi anni ha raggiunto livelli e notorietà degni degli eventi più blasonati.

Dalla maratona (42K) con partenza da Villa Welsperg in Val Canali per transitare poi, sotto le Pale di San Martino e raggiungere San Martino di Castrozza, da dove scatta invece la 26K, un po’ meno impegnativa per distanza e dislivello ma ugualmente affascinante.

I percorsi sono immersi nel Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino, dove la vista regala scorci indimenticabili. Per entrambe le distanze l’arrivo è in centro a Fiera di Primiero, località che ospita la 6,5K, un ‘Family Trail’ alla portata di tutti.

Un peccato, perché le iscrizioni erano già arrivate copiose. Lo scorso anno la 42K è stata vinta da Fabio Ruga e Barbara Bani, mentre la 26K ha registrato i successi di Anna Caglio e Luca Cagnati.