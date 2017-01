Annullata la gara di SciAlpinismo “Folga Ski Race 2017″ per assenza di neve: ecco le prossime gare

Lo rende noto un comunicato del Comitato organizzatore

Valle del Vanoi (Trento) - E’ stata ufficialmente annullata la quinta edizione 2017 della gara di scialpinismo (FISI e Amatoriale) Folga Ski Race organizzata da Us Vanoi in Trentino, prevista per il prossimo 22 gennaio. In una nota il Comitato organizzatore precisa che: “La gara è stata annullata a causa dell’assenza di neve anche in quota e per l’impossibilità di rinviarla ad altra data”.

