Anno scolastico 2022/2023 in Trentino: al via le iscrizioni alle classi prime

Posted on

Poco prima delle 17 soccorsi mobilitati con i vigili del fuoco e l’elicottero a Primiero. In tarda serata emergenza sul Pasubio. Sabato con molti incidenti Mezzano (Trento) – Elicottero a Mezzano sabato pomeriggio verso le 17 per un ciclista caduto mentre pedalava lungo la strada che porta al rifugio Fonteghi in Val Noana, nella galleria […]