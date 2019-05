Anniversario AF447, Ulss Dolomiti ricorda con stima l’ex sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea, a 10 anni dalla tragica scomparsa

Print This Post

La Direzione Generale dell’Ulss Dolomiti ricorda, con stima, il sindaco di Canal san Bovo, Luigi Zortea, a 10 anni dalla tragica scomparsa in mare a bordo di un aereo di ritorno da una missione umanitaria in Brasile

Feltre (Belluno) – Luigi Zortea, è stato oltre che primo cittadino di grandi visioni, anche Assessore alla sanità dell’allora comprensorio di Primiero.

Proprio a lui si devono l’idea e l’impegno che hanno portato alla convezione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’assistenza sanitaria ai residenti della Valle del Primiero e del Vanoi all’ospedale di Feltre che si è poi consolidata nel corso degli anni fino al riconoscimento del riferimento extraregionale per il nosocomio Feltrino con posti letto dedicati aggiuntivi per il Primiero.

A Zortea, inoltre, è stato dedicato , nel 2014, l’ampliamento dell’Hospice “Le vette” realizzato con il contributo della Comunità di Primiero.