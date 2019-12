Torna a Imèr, l’Angolo Artigianale Natalizio: eventi e iniziative fino a gennaio (PROGRAMMA)

Ha preso il via il 7 dicembre l’Angolo artigianale natalizio di Imèr, in Trentino

Imèr (Trento) – Questo piccolo borgo posto all’ingresso della valle di Primiero ospita, nell’atmosfera intima delle Siéghe – l’antica segheria comunale, ristrutturata e riscaldata – la 10^ edizione di un mercatino proposto da operosi artigiani che dalle 14.00 alle 20.00 di ogni week-end, dall’Immacolata alla Befana (7/8, 14/15, 21/22, 28/29 dicembre e 4/5 gennaio) qui espongono le loro creazioni.

È un angolo speciale dove più di 40 hobbisti si alternano sui banchi decorati a festa e con le loro mani trasformano la materia prima per dare vita a meravigliosi oggetti. Il mercatino merita una visita… è ideale per le famiglie anche grazie alla scuola di traforo (arte di taglio del legno compensato con un seghetto); mentre gli adulti curiosano tra i banchi i bambini possono provare un’esperienza unica e magari appassionarsi a quest’attività quasi dimenticata.

È un mercatino invitante per tutti grazie all’atmosfera prenatalizia che si respira, un angolo dove i visitatori possono trovare tutto quello che si può desiderare in questa stagione: addobbi natalizi, accessori per la casa, decorazioni create con metallo, vetro, legno lana e pannolenci e ancora prodotti per la pelle, creme, tisane e prelibatezze per stuzzicare il palato.

Il programma

Sono dunque cinque i week-end allietati da numerosi eventi per grandi e piccini. Sabato 14 dicembre alle 21.00, presso il Piccolo Teatro Blu di Imèr prenderà vita uno spettacolo di Teatro d’Ombre… le ombre del nostro corpo e le sagome degli oggetti prendono vita in modo nuovo e sorprendente per raccontare storie e favole (laboratorio dalle 16.00 alle 18.00, iscrizioni al 347.1931323).

Domenica 15 alle 17.00, presso la Chiesa parrocchiale di Imèr, il Coro di voci bianche della Scuola Musicale di Primiero ci introdurrà all’atmosfera giusta con un repertorio di canti di Natale.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre alle Siéghe, nel bel mezzo del mercatino, arriverà nientepopodimeno che Babbo Natale per distribuire i suoi doni ai più piccini, mentre la brava cioccolataia Greta li vizierà con un dolcetto.

E poi ancora sabato 28 dicembre, il trio “Na fuoia” propone un Concerto di musica popolare natalizia dalle 20.30 presso la chiesa parrocchiale a Imèr.

Non potete mancare domenica 5 gennaio: alle ore 14.30 davanti al mercatino si raduneranno Befane e Babbi Natale per dare il benvenuto al Nuovo Anno con una sensazionale corsa per le vie e le campagne del borgo di Imèr. Vi aspettiamo numerosi, travestiti, pronti per accaparrarvi il primo premio, riconosciuto anche ai migliori outfit.