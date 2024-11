Anffas Primiero, Rosa Blu ad Annamaria Deflorian Bettega fondatrice della sede locale e consegna del nuovo pulmino (VIDEO)

Momento particolarmente toccante nei giorni scorsi a Primiero. Il pulmino sarà utilizzato a servizio degli utenti del centro Anffas di questo territorio

Primiero (Trento) – Un grazie speciale che ha il profumo e il colore più intenso di una rosa blu. Un’emozione unica che giorno dopo giorno regala ai nostri giovani speciali, momenti di impegno e condivisione.La presidente Claudia Morelli assieme alla presidente onoraria e alcuni rappresentanti del Consiglio Direttivo Anfass hanno conferito la Rosa Blu, simbolo di Anffas Trentino, alla fondatrice dell’Anffas di Primiero, Annamaria Deflorian Bettega. Un grazie che arriva dal cuore, per quanto è stato fatto in questi anni, con uno sguardo rivolto al futuro.

La consegna del nuovo mezzo

La consegna del mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità si è tenuta a Tonadico, al centro diurno dove si trova la sede primierotta di Anffas alla presenza dei vertici ci Anffas (presidente Claudia Morelli, alcuni componenti del consiglio direttivo, la presidente onoraria Maria Grazia Cioffi Bassi), i rappresentanti delle istituzioni, gli amici di Anffas, familiari e volontari.

Claudia Morelli, presidente di Anffas Trentino Onlus, nel suo intervento ha ringraziato tutti gli attori che hanno contribuito attivamente al raggiungimento di questo importante obiettivo. “Il pulmino, infatti, rappresenta un elemento essenziale per l’inclusione sociale, permettendo alle persone con disabilità di partecipare attivamente alla vita della comunità locale – ha osservato – Inoltre, il territorio del Primiero vanta straordinarie bellezze naturali che, grazie al nuovo pulmino, saranno più accessibili alle persone seguite da Anffas Trentino”.

L’acquisto del pulmino è stato possibile grazie alle risorse economiche erogate dai Comuni e dalla Comunità, da un lascito, ma anche con il contributo di alcune aziende del territorio, tante donazioni ricevute da cittadini, oltre che dalla locale Cassa rurale.

Una realtà unica

“Anffas Primiero è realtà strutturata – è stato spiegato nel corso della cerimonia di consegna del mezzo – Il Centro Socio Educativo è riferimento per 8 ragazzi mentre la comunità alloggio accoglie sette ragazzi fissi a cui si aggiungono alcune presenze che trascorrono dei periodi in “sollievo”. Il trittico di settori di attività si completa con il Servizio Intervento Domiciliare a favore di quattro ragazzi del territorio. Anffas Primiero conta uno staff di 11 collaboratrici e collaboratoriche lavorano sia al Centro Socio Educativo e sia in Comunità alloggi – è stato inoltre ricordato durante la cerimonia di consegna del mezzo – Inoltre due educatrici sono impegnate nell’attività scolastica e seguono alcuni ragazzi sia all’Istituto Superiore e sia all’Enaip”.

Roberto Pradel, presidente della Comunità di Primiero con i sindaci presenti, ha espresso la vicinanza delle istituzioni ad Anffas Trentino confermando l’impegno nel proseguire a lavorare insieme per continuare a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. Il ringraziamento da parte dei ragazzi è stato affidato a Domenico. Le sue parole hanno anticipato i due momenti finali della consegna del mezzo: la benedizione affidata a don Giuseppe Da Pra e a seguire l’avvio del nuovo mezzo.

Guarda il video della cerimonia