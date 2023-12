Ancora due incidenti mortali sulle strade del Veneto: 20enne esce di strada nel Padovano, 50enne muore in un frontale nel Bellunese

A pochi giorni dalla tragedia che ha visto morire tre giovani a Portogruaro, in provincia di Venezia, altri due incidenti stradali spezzano la vita di due persone sulle strade del Veneto. Entrambi sono avvenuti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre

Nel Bellunese non c’è stato scampo per un uomo di Rocca Pietore, Carlo Sorarù, 54 anni vittima di uno scontro frontale fra due auto, nel Bellunese. Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte. Uno dei due mezzi sembra abbia invaso l’altra corsia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona.

Tragedia anche nel Padovano

A Sant’Elena, nel Padovano, un’auto è uscita autonomamente fuori strada, finendo nel fossato di un campo. Il conducente, Cristian Disarò, 24enne di Villa Estense, è morto nell’impatto. Lo hanno estratto dal veicolo i vigili del fuoco, intervenuti verso le 4.15 del mattino. Il medico del Suem non ha potuto che constatare il decesso. Il giovane potrebbe aver perso il controllo del mezzo dopo aver urtato un tombino.

In breve

In fiamme, sabato 9 dicembre, a Quero Vas, la sede degli Alpini, nessuna persona è rimasta ferita. L’allarme è stato lanciato da parte di alcuni abitanti della zona che si sono accorti dell’incendio che stava interessando la struttura, in quel momento con nessuna persona all’interno. Le fiamme hanno bruciato l’interno e fatto collassare gran parte del tetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Verso le 13 di sabato 9 dicembre, la Centrale del Suem è stata attivata per una escursionista scivolata sul sentiero che porta al Rifugio Vandelli. La 26enne di Monteriggioni (Siena), che stava salendo assieme al compagno, all’altezza del punto attrezzato era infatti scivolata sulla neve ghiacciata, sbattendo la schiena. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il punto in cui si trovava l’infortunata e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri. Imbarellata, la ragazza è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Belluno, mentre il suo compagno è stato lasciato al Passo Tre Croci.

Verso le 15 di sabato 9 dicembre l’eliambulanza è poi intervenuta nella zona delle Cinque Torri, per un incidente sulla neve. Mentre in compagnia di altre persone slittava seduta sulla padella, una donna è uscita fuori dalla strada innevata ruzzolando per una cinquantina di metri, all’altezza del Rifugio Cinque Torri. Sul posto con la motoslitta è arrivato il Soccorso alpino della Guardia di finanza dell’assistenza piste. Atterrati nelle vicinanze, il personale medico ha prestato le prime cure all’infortunata con un probabile grave trauma alla colonna e al bacino. Caricata a bordo, è stata portata all’ospedale di Treviso.