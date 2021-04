Amministratore di sostegno: mercoledì 14 aprile prossimo sportello informativo a Primiero

Questa figura può ricoprire un ruolo importante per chiunque si trovi in una situazione di fragilità che non gli consente di occuparsi in modo adeguato del proprio benessere, in via temporanea o definitiva. L’amministratore di sostegno può essere nominato, ad esempio, a favore di persone anziane con una patologia o a supporto di persone con una disabilità. Può inoltre essere chiamato ad affiancare persone vulnerabili o con un disturbo psichiatrico o una dipendenza da gioco, da alcool o da sostanze stupefacenti.

La nomina può essere richiesta anche in presenza di una malattia degenerativa che, in modo progressivo, erode le abilità di un individuo o in circostanze di forti traumi (es. incidente stradale) che provocano una compromissione improvvisa delle capacità di una persona.

Il Progetto

Nel corso del 2020 è stato avviato il progetto “Nuove reti per lo sviluppo territoriale dell’amministratore di sostegno nella Comunità di Primiero”, di durata biennale, promosso dalla Comunità di Primiero in partnership con Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino e Associazione “La Formica”, A.p.s.p. “S. Giuseppe” di Primiero, A.p.s.p. “Valle del Vanoi”, Anffas Trentino Onlus, Cooperativa Laboratorio Sociale e Cooperativa Sociale Vales. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la figura dell’amministratore di sostegno attraverso:

iniziative informative e formative;

supporto alla cittadinanza attraverso uno sportello dedicato (Punto Informativo di Primiero);

accompagnamento e supporto agli amministratori di sostegno volontari.

Il Punto Informativo di Primiero è aperto ogni secondo mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede della Comunità di Primiero (Via Roma n°19, Frazione Tonadico Primiero San Martino Castrozza), previo appuntamento al telefono 333.8790383.

Il servizio, gestito dal personale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino offre, in forma libera e gratuita, ascolto, informazioni e supporto, sia nelle fasi che precede la nomina che in quelle successive.

Chi si può rivolgere al punto informativo?

Tutti i cittadini e gli operatori di servizi che vogliono ricevere informazioni sulla figura dell’AdS. Le persone che hanno già ricevuto l’incarico di AdS che hanno bisogno di informazioni o supporto nello svolgimento dell’incarico.

Lo sportello offre inoltre orientamento, supporto ed ascolto alle persone che vogliono rendersi disponibili come volontari AdS.

Quali sono le attività del punto informativo?

Oltre alla parte informativa viene offerto supporto nella verifica e completezza del ricorso e dei documenti allegati, nella compilazione del rendiconto annuale, inventario iniziale e istanze, nella comprensione del decreto di nomina e dei compiti affidati all’AdS.

Vi è inoltre la possibilità di raccogliere i rendiconti e le relazioni annuali con il successivo deposito presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento.