Amministrative 3/4 ottobre 2021: al voto nelle grandi città. In Trentino Alto Adige alle urne il 10 ottobre

Le elezioni amministrative si terranno il 3 e 4 ottobre nelle principali città del Paese con ballottaggio il 17/18 ottobre. Si vota anche in due collegi uninominali per le suppletive. In Trentino Alto Adige il turno slitta alla settimana dopo

NordEst – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in 1.157 comuni per il rinnovo di sindaco e consiglio ma anche per le le suppletive della Camera nei due collegi uninominali di Siena e di Roma (quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1) e in Calabria per il rinnovo della carica del presidente e del consiglio regionale. Rinnovo per sindaci e consigli di sei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste.

Complessivamente saranno oltre 12 milioni gli italiani chiamati a un voto locale, inizialmente previsto per la scorsa primavera ma poi rinviato dal Governo all’autunno per l’aumento dei contagi Covid.

Le urne rimarrano aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 17 e 18 ottobre. Si potrà votare senza obbligo di green pass. Non si potrà andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, se si stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina.

Non è prevista la misurazione della temperatura corporea al momento dell’accesso ai seggi. In una circolare inviata dal Viminale ai prefetti l’obbligo del green pass è previsto soltanto per i componenti dei seggi delle sezioni elettorali ospedaliere e di quelle allestite nelle Rsa. Nelle sezioni normali saranno semplicemente in vigore una serie di prescrizioni anti-Covid.

Il voto in Trentino Alto Adige

Domenica 10 ottobre si vota invece in quattro comuni trentini – e tre altoatesini – vanno al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. Seggi aperti dalle 7 alle 21 con spoglio immediato. Nel caso nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza dei voti, i ballottaggi sono fissati per il 24 ottobre.