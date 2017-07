Ambientalista, a Venezia con maschera anti smog

Connect on Linked in

‘Accuse’ a emissioni navi crociera. Presidente Vtp, ‘è bufala’

Venezia – “Se vi recate quest’estate a Venezia per una vacanza non dimenticate di mettere in valigia la vostra mascherina anti-smog. Preoccuparsi dell’aria inquinata può sembrare strano in una città con poche strade e macchine, ma l’aria di Venezia presenta dei rischi nascosti”.

A scriverlo sul Guardian è Axel Friedrich, un ambientalista esperto di inquinamento che lavora con l’Ong tedesca Nabu. “Ogni giorno cinque o sei delle più grandi navi da crociera del mondo avanzano nel cuore della città antica – prosegue l’articolo -.

Queste navi pubblicizzano i loro lussuosi ristoranti, le loro grandi piscine e il divertimento esotico ma non dicono nulla sulle esalazioni che sprigionano nell’ atmosfera”. “Non portano dati, portano commenti; su questa vicenda è come parlare della nazionale di calcio: siamo tutti Commissari tecnici” è il commento di Pino Musolino, Presidente dell’Autorità portuale di Venezia, mentre per Sandro Trevisanato, presidente di Vtp, “è una bufala pazzesca”.