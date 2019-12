Concerto di Natale per l’Amazzonia: ecco come aiutare la Missione di padre Roberto Cappelletti

Tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo fino al 31 dicembre. Dalla prestigiosa sala Paolo VI in Vaticano, è andato in onda il tradizionale Concerto di Natale su Canale 5, preceduto dall’incontro con Papa Francesco. Sul palco per presentare i progetti in Amazzonia anche padre Roberto Cappelletti, missionario salesiano nato a Bolzano e molto noto anche a Primiero in Trentino

Roma – Successo la notte di Natale per il grande concerto per l’Amazzonia. Martedì 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, è andata in onda su Canale 5 la 27^ edizione del Concerto in Vaticano. L’evento è stato promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

Nella magnifica cornice dell’Aula Paolo VI si sono esibiti grandi artisti di prestigio internazionale, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino.

L’impegno per l’Amazzonia

Quest’anno, la manifestazione ha rilanciato l’impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso.

Le organizzazioni promotrici del Concerto, infatti, si sono unite per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. All’interno di un progetto benefico comune – «Facciamo rete per l’Amazzonia» – sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

I progetti

L’azione Salesiana vuole invece preservare la presenza, la tradizione e la cultura della popolazione indigena nel distretto di Lauaretê – dove opera padre Cappelletti -, a nord ovest dell’Amazzonia brasiliana, al confine con la Colombia, un luogo distante da tutto e molto spesso dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali. In questa zona, dove le condizioni sociali e sanitarie sono già precarie, si sta diffondendo il commercio clandestino di alcol, con il conseguente aumento di violenza, furti e omicidi, soprattutto tra minori. I salesiani, che quotidianamente accolgono minori a rischio, vorrebbero offrire loro un luogo protetto in cui vivere.

L’obiettivo di Scholas Occurrentes invece è quello di sensibilizzare gli studenti delle 450.000 scuole sparse nel mondo e appartenenti alla piattaforma Scholas.social, promuovendo nelle scuole un’attività di riforestazione.

Una casa famiglia per i bambini