Amazon, lavoratori in sciopero e sit in anche in Veneto

Posted on

Nel giorno in cui i sindaci dell’Alto Primiero presentano in Provincia le firme richieste per il progetto di fusione, a Fiera di Primiero viene presentata da Filippi opposizione alla delibera del Consiglio comunale Primiero (Trento) – Erwin Filippi Gilli (nella foto), ex assessore del Comune Fiera di Primiero, ha presentato lunedì pomeriggio opposizione formale alla […]