Altoatesino muore sul Monte Bianco. Turista muore nel lago di Lavarone

NordEst – Un alpinista italiano di 36 anni di Bolzano è morto in un incidente in montagna avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

L’uomo è precipitato “per circa 600 metri dal versante nord della Grandes Jorasses, mentre affrontava la parete in free solo (in solitaria e senza assicurazione, ndr)”, ha spiegato a un portavoce del Peleton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix (Francia).

Ritrovato morto il turista cinquantenne scomparso nel lago nel pomeriggio di lunedì. Un temporale, con grandine, ha reso complicate le ricerche da parte dei soccorritori.

🛑E' stato ritrovato morto pochi minuti fa l'uomo di 50 anni, in vacanza in Trentino con la famiglia, che intorno alle 13 si è tuffato nel lago di #Lavarone e non è più riemerso. L'allarme dato dalla moglie. Lo hanno cercato per ore 3 squadre di sub dei vigili del fuoco. @dpcpat1 pic.twitter.com/Q2LjSN6G2b

